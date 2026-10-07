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Золото и платина подешевели на мировых рынках

Золото и платина подешевели на мировых рынках

Фьючерсные торги золотом обеспечивают средний дневной оборот порядка 50-70 млрд USD, а внебиржевой сегмент — около 60-80 млрд USD в сутки.

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