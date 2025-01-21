Автоэксперт рассказал об особенностях замены прав в 2025 году

Права на управление транспортным средством, действующие до 2025 года, можно поменять через три года. Об особенностях замены этого документа в текущем году заявил российский автоэксперт Дмитрий Попов, его слова приводит RT.
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