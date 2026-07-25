В штабе НАТО в Бельгии задержали стажёрку по подозрению в шпионаже

Подозрения пали на гражданку Канады с китайскими корнями.В Бельгии задержали гражданку Канады китайского происхождения, которая проходила стажировку в штабе SHAPE — верховном главнокомандовании Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.
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