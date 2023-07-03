III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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Бизнес-омбудсмен Волгоградской области способствовала возврату изъятого имущества

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области  Ольги Устиновой поступило обращение от директора общества с ограниченной ответственностью по вопросу воспрепятствования осуществления предпринимательской деятельности.

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