Бизнес-омбудсмен Волгоградской области способствовала возврату изъятого имущества

В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольги Устиновой поступило обращение от директора общества с ограниченной ответственностью по вопросу воспрепятствования осуществления предпринимательской деятельности.
В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Волгоградской области Ольги Устиновой поступило обращение от директора общества с ограниченной ответственностью по вопросу воспрепятствования осуществления предпринимательской деятельности.
Свежие комментарии