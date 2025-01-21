Участник СВО в Южно-Сахалинске начал свое дело с помощью центра занятости

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 января, ФедералПресс. Участник специальной военной операции Роман Корчагин в Южно-Сахалинске смог открыть собственный бизнес по изготовлению редких предметов интерьера из дерева благодаря поддержке местного центра занятости.
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