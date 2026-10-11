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Вывесившего годовалую девочку за перила балкона мужчину задержали в Архангельске

Вывесившего годовалую девочку за перила балкона мужчину задержали в Архангельске

Уголовное дело об оставлении ребенка в опасности завели полицейские Архангельска после сообщения, что житель округа Майская Горка вынес годовалую девочку на балкон пятого этажа и вывесил за перила.

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