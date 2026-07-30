Рыскин покинул должность спортивного директора «Ростова»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил, что покинул свою должность.Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил, что покинул свою должность.
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