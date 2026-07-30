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Рыскин покинул должность спортивного директора «Ростова»

Рыскин покинул должность спортивного директора «Ростова»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил, что покинул свою должность.Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин подтвердил, что покинул свою должность.

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