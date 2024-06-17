Медведев: несколько десятков стран хотят присоединиться к БРИКС

Несколько десятков стран стран изъявили желание присоединиться к БРИКС. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на межпартийном форуме БРИКС, передает РИА Новости.
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