Владимир Башмаков: Поедет ли Перес за Red Bull в 2024 году? Зависит от терпения Хорнера и Марко Getty Images / Red Bull Content PoolРоссийский комментатор Владимир Башмаков заявил, что дни Серхио Переса в Red Bull Racing постепенно подходят к концу.