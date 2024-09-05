Volvo решила оставить гибриды на рынке до 2040 года как минимум «Эйфория электри...

Volvo решила оставить гибриды на рынке до 2040 года как минимум«Эйфория электрификации» охватила многих автопроизводителей несколько лет назад, и самые амбициозные из них пообещали отказаться от выпуска машин с ДВС если не до конца этого десятилетия, то в начале следующего.