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Российский истреб...
НН
Надежда Никитина
Извинился он, маленькая фашисткая гнида. Если не посадить будет делать что то и похуже. Закрыть и точка.
Подросток из ЛНР ...
ИИ
Иван Иванов
извиняться должен лет пять на стройках за полярным кругом....
Подросток из ЛНР ...
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Политолог Марчек о Венгрии
.
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