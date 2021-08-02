Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины

Названа причина ухода главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко из национальной команды. Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) хотело продолжить сотрудничество с тренером, однако не смогло удовлетворить его финансовые запросы.
Названа причина ухода главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко из национальной команды. Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) хотело продолжить сотрудничество с тренером, однако не смогло удовлетворить его финансовые запросы.
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