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Названа причина ухода Андрея Шевченко из сборной Украины

Названа причина ухода главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко из национальной команды. Руководство Украинской ассоциации футбола (УАФ) хотело продолжить сотрудничество с тренером, однако не смогло удовлетворить его финансовые запросы.

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