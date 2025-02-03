Названы пять главных трендов российского туристического рынка в начале 2025 года

На российском туристическом рынке наблюдается увеличение продолжительности отдыха путешественников, а также повышение популярности апартаментов и рост спроса на заблаговременное планирование поездок, следует из данных сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», с которыми ознакомились «Известия» 3 февраля.