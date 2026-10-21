Московский театр иллюзии представит спектакль «Ревизор» Н. В. Гоголя 13 и 14 ноября 2026 года. Постановка Артёма Бибилюрова акцентирует комедийность и социальные темы, сохраняя актуальность пьесы с яркими характерами и остроумными диалогами.
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