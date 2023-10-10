МККК: готовы оказать медпомощь Израилю и Газе, помощь в Газу уже доставлена

Пресс-секретарь Международного Комитета Красного Креста (МККК) Фатима Сатор заявила РИА Новости, что организация готова оказать гумпомощь Израилю и Газе, грузовик с медицинской помощью уже был отправлен в Газу 7 октября.
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