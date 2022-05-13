Любимчикам волгоградских властей доверили ремонт дорог на 308 млн рублей

Как сообщает «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на контрактную документацию, в списке ремонтируемых дорог – улица Льежа в Ворошиловском районе; проезд к посёлку Металлургов и улица Качалова в Краснооктябрьском районе; улицы 50 лет ВЛКСМ, Качуевская, Маркса, Тимирязева, Туркменская и проезд от Тимирязева к Казахской в Советском районе; улицы Раздольная и Рузаевская в Дзержинском районе; проезд от Центральной набережной до Нулевой продольной, улицы Ленина и Коммунистическая в Центральном районе; улица Зеленодольская в Тракторозаводском районе; улица Минская в Красноармейском районе; улица Турбинная в Кировском районе.