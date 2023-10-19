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Ушёл из жизни игравший в фильмах о Рокки Берт Янг

Ушёл из жизни игравший в фильмах о Рокки Берт Янг

По данным газеты The New York Times, известный по роли Поли Пеннино в кинолентах о боксёре Рокки Бальбоа американский актёр итальянского происхождения Берт Янг скончался в воскресенье, восьмого октября, на 84-м году жизни.

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