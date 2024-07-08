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Ким Е Чжон: президент Южной Кореи ведет страну к гибели

Ким Е Чжон: президент Южной Кореи ведет страну к гибели

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель обрек свою страну на гибель. Такое заявление сделала заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи и сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына — Ким Е Чжон, сообщило ЦТАК.

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