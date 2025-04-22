Выгоду от покупки и аренды квартиры в России в 2025 году сравнили

Экономист Паулаускас: Аренда в 2025 году выгоднее ипотеки из-за низких трат Выбор между арендой и покупкой является результатом трезвого расчета, сообщил член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.