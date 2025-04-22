Выгоду от покупки и аренды квартиры в России в 2025 году сравнили

Экономист Паулаускас: Аренда в 2025 году выгоднее ипотеки из-за низких трат Выбор между арендой и покупкой является результатом трезвого расчета, сообщил член Экспертного совета при комитете Государственной Думы по финансовому рынку Станислав Паулаускас.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии