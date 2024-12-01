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Пенсионерка из Михайловки рассказала о жизни в эпицентре вооруженных действий

Пенсионерка из Михайловки рассказала о жизни в эпицентре вооруженных действий

Пенсионерка из поселка Михайловка, который находится в 4,5 км от Селидово Донецкой Народной Республики (ДНР) Пелагея Утка рассказала корреспонденту "Известий" Сергею Прудникову о жизни в эпицентре вооруженных действий.

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