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Царьград

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"Врать нельзя, а что нужно?": Никита Михалков рассказал о проступке элиты

"Врать нельзя, а что нужно?": Никита Михалков рассказал о проступке элиты

Никита Михалков в новом выпуске "Бесогон ТВ" порассуждал о проблемах, которые позволили врагу закрепиться в приграничье.

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Ч
Чак
Шойгу Тува - врут все.
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