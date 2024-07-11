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Клаксон

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Как изменились цены на запчасти для «китайцев»

Как изменились цены на запчасти для «китайцев»

За год запчасти для китайских автомобилей подорожали более чем на четверть. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало цены на оригинальные запчасти по страховой корзине для китайских легковых автомобилей от агрегаторов.

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