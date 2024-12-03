BepiColombo прислал новые снимки Меркурия

Меркурий в объективе зонда BepiColombo / © ESA / JAXA BepiColombo впервые использовал инструмент Mercury Radiometer and Thermal Infrared Spectrometer (MERTIS), который дал возможность изучить поверхность планеты в среднем инфракрасном диапазоне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии