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Песков заявил, что санкции США против России быстро вводятся и отменяются

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что западные санкции могут оказать ограниченное влияние на переговоры между Москвой и Вашингтоном, поскольку США имеют возможность быстро вводить и отменять такие меры.

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