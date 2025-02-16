Песков заявил, что санкции США против России быстро вводятся и отменяются

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что западные санкции могут оказать ограниченное влияние на переговоры между Москвой и Вашингтоном, поскольку США имеют возможность быстро вводить и отменять такие меры.
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