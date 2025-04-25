Российским юристам следует на всех возможных площадках аргументированно выступать с критикой работы Международного уголовного суда, считает зампред Совбеза РФ МОСКВА, 24 апреля.
Медведев призвал наказать судей МУС по законам РФ за решения против Москвы
Комментарии
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Лев Добрый
Дмитрий Анатольевич, а почему нет реакции Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры по этому факту?😱👈😜
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20 час.
ИП
Иван Петров
Не статьи нужно писать, а дело делать. Все в твоих руках, Дмитрий Анатольевич, делай. Хорошее предложение.
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20 час.
Валентин Воробьев
Сразу видно, захотел хозяин - МУСька тут по обвинению, взятому с потолка, рождает повеление арестовать кого угодно. Предвзятость и холуйство всем заметные, не скроешь.
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14 час.
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