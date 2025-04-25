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Медведев призвал наказать судей МУС по законам РФ за решения против Москвы

Медведев призвал наказать судей МУС по законам РФ за решения против Москвы

Российским юристам следует на всех возможных площадках аргументированно выступать с критикой работы Международного уголовного суда, считает зампред Совбеза РФ МОСКВА, 24 апреля.

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Комментарии
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Лев Добрый
Дмитрий Анатольевич, а почему нет реакции Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры по этому факту?😱👈😜
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20 час.
ИП
Иван Петров
Не статьи нужно писать, а дело делать. Все в твоих руках, Дмитрий Анатольевич, делай. Хорошее предложение.
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20 час.
Валентин Воробьев
Сразу видно, захотел хозяин - МУСька тут по обвинению, взятому с потолка, рождает повеление арестовать кого угодно. Предвзятость и холуйство всем заметные, не скроешь.
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14 час.
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