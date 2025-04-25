Медведев призвал наказать судей МУС по законам РФ за решения против Москвы

Лев Добрый Дмитрий Анатольевич, а почему нет реакции Следственного комитета РФ и Генеральной прокуратуры по этому факту?😱👈😜

ИП Иван Петров Не статьи нужно писать, а дело делать. Все в твоих руках, Дмитрий Анатольевич, делай. Хорошее предложение.