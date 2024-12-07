Экономист Балынин: рост МРОТ в 2025 году будет выше инфляции в 3-4 раза

ВВ

Василий Васильев

Если такие экономисты работают "доцентами" в Университете при Правительстве, то понятно почему наше Правительство столь "эффективно". Поясню. Реальная инфляция существенно отличается от той, что "рисуют" Росстат и Минэкономразвитие. Увеличение МРОТ на 17% только-только компенсирует реальную инфляцию. А в "нарисованной" инфляции в 7,3% уже сомневаются даже в Правительстве. Там видят ее уже на уровне 8-9% годовых. Мелочь, конечно, но симптоматично. Чистая арифметика показывает, что 17/7,3=2,3 раза - это арифметическое выражение превышения МРОТ перед "вроде как" официальной инфляцией. Не в 3-4 раза, как пишет "экономист" при Правительстве, а ФАКТИЧЕСКИ. А если поправить инфляцию до 8-9%, что скорее всего и будет, то превышение МРОТ перед инфляцией будет меньше, чем в 2 раза. Есть повод подумать насчет квалификации "экономистов", что сидят при правительственном Университете. Если у них такие проблемы с арифметикой на уровне 1-2 класса средней школы, то видимо, у нас в стране грядут серьезные проблемы в экономике.