Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 190 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • НС Крокодилов
    надо их как-то... приобщить что ли... А то политический курс качается туда-сюда, а нам важна стабильность.  Может луч...Бганба: Россия за...
  • НС Крокодилов
    честные люди за нас!Стивен Сигал поже...
  • Eduard
    Миллиарды долларов украл,а в футболочке ходит!NYP: внешний вид ...

Экономист Балынин: рост МРОТ в 2025 году будет выше инфляции в 3-4 раза

Экономист Балынин: рост МРОТ в 2025 году будет выше инфляции в 3-4 раза

Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2025 года установлен на уровне 22400 рублей. По оценке доцента Финансового университета при Правительстве РФ Игоря Балынина, его рост превысит инфляцию в 3-4 раза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВВ
Василий Васильев
Если такие экономисты работают &quot;доцентами&quot; в Университете при Правительстве, то понятно почему наше Правительство столь &quot;эффективно&quot;. Поясню. Реальная инфляция существенно отличается от той, что &quot;рисуют&quot; Росстат и Минэкономразвитие. Увеличение МРОТ на 17% только-только компенсирует реальную инфляцию. А в &quot;нарисованной&quot; инфляции в 7,3% уже сомневаются даже в Правительстве. Там видят ее уже на уровне 8-9% годовых. Мелочь, конечно, но симптоматично. Чистая арифметика показывает, что 17/7,3=2,3 раза - это арифметическое выражение превышения МРОТ перед &quot;вроде как&quot; официальной инфляцией. Не в 3-4 раза, как пишет &quot;экономист&quot; при Правительстве, а ФАКТИЧЕСКИ. А если поправить инфляцию до 8-9%, что скорее всего и будет, то превышение МРОТ перед инфляцией будет меньше, чем в 2 раза. Есть повод подумать насчет квалификации &quot;экономистов&quot;, что сидят при правительственном Университете. Если у них такие проблемы с арифметикой на уровне 1-2 класса средней школы, то видимо, у нас в стране грядут серьезные проблемы в экономике.
Ответить
18 час.

Картина дня

наверх