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Живая Кубань

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Названа возможная причина, почему Трамп отказался от лицензии Patriot для Украины

Названа возможная причина, почему Трамп отказался от лицензии Patriot для Украины

Названа возможная причина, почему Трамп отказался от лицензии Patriot для УкраиныДональд Трамп мог отказаться от идеи разрешить Украине выпускать ракеты для систем Patriot из-за давления со стороны американских оборонных компаний.

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