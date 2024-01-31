Гденьги Джо???

Natalija Osminina

Это то понятно. Просто Вы представляете наш сегодняшний мир в том виде в каком мы его видим сейчас с 1945 года ( введения в действие Бреттон-Вудской системы). А теперь представьте, что американцы обрушили эту систему и все страны лежат в хаосе, в нищете, голоде и думают только оттом, чтобы хоть кто-то выжил.. не думаю, что найдется кто-то, кто кинет предъяву США по их обязательствам))