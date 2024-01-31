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Гденьги Джо???

Гденьги Джо???

ГОСУДАРСТВЕННИК Добрый день, Империя. Сегодня поговорим о Техасщине и обо всем, что происходит вокруг нее - и, как обычно, зайдем совсем с другого конца.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Это то понятно. Просто Вы представляете наш сегодняшний мир в том виде в каком мы его видим сейчас  с 1945 года ( введения в действие Бреттон-Вудской системы). А теперь представьте, что американцы обрушили эту систему и все страны лежат в хаосе, в нищете, голоде и думают только оттом, чтобы хоть кто-то выжил.. не думаю, что найдется кто-то, кто кинет предъяву США по их обязательствам))
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16 час.
Анд
Он же их и сожрёт
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1 час.
Natalija Osminina
Пришло время им сожрать самих себя. Своими же деньгами. Молились на них - вот и ешьте и пейте.
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1 час.

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