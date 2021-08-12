Институт РУССТРАТ вновь попал в рейтинг самых влиятельных медиаресурсов

МОСКВА, 13 августа 2021, Институт РУССТРАТ. Институт РУССТРАТ вновь попал в рейтинг «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» за июль 2021 года, который ежемесячно публикует система мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ Brand Analytics.