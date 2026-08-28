Умер король Норвегии

На 90-м году жизни скончался король Норвегии Харальд V. Об этом сообщил королевский дом.На 90-м году жизни скончался король Норвегии Харальд V.
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