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Пятеро одаренных школьников Ямала получат по 100 тысяч рублей

Пятеро одаренных школьников Ямала получат по 100 тысяч рублей

Пятеро учащихся детских школ искусств Ямала удостоены ежегодной премии губернатора. Награды в размере 100 тысяч рублей получат юные дарования из Нового Уренгоя, Губкинского, Ноябрьска и Надыма.

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