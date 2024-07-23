Галли Монастырнва об особенностях ведения бизнеса в Африке Редакторская колонкаЧлен Экспертного Совета по по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки Государственной Думы РФ Галли Монастырева рассказала о возможностях развития бизнеса в Африке.
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