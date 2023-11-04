Владимир Зеленский в бронежилете. Фото: Reuters / Ukrainian Presidential Press Service Ноябрьский номер журнала Time вышел с обложкой, на которой был изображен маленький портрет Владимира Зеленского, над которым красовалось слово «Никто» (nobody).
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