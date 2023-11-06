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Папа римский Франциск почувствовал себя плохо во время аудиенции в Ватикане

Папа римский Франциск почувствовал себя плохо во время аудиенции в Ватикане

Папа римский Франциск в ходе аудиенции в Апостольском дворце Ватикана заявил о недомогании. Понтифик был вынужден пропустить свою речь, передав право на ее прочтение членам делегации европейских раввинов.

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