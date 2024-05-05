Жительница Авдеевки пострадала при детонации взрывоопасного предмета

Мирная жительница Авдеевки в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) получила ранения. Об этом вечером 4 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
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