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Жительница Авдеевки пострадала при детонации взрывоопасного предмета

Жительница Авдеевки пострадала при детонации взрывоопасного предмета

Мирная жительница Авдеевки в результате детонации взрывоопасного предмета (ВОП) получила ранения. Об этом вечером 4 мая сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

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