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Подтверждения еще одного случая заболевания, вызванного амебой Naegleria fowleri

Подтверждения еще одного случая заболевания, вызванного амебой Naegleria fowleri

После подтверждения еще одного случая заболевания, вызванного амебой Naegleria fowleri, и проведения профессиональной оценки ситуации Министерство здравоохранения обновляет рекомендации для населения … .

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