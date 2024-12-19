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Рост цен на один продукт питания в России назвали аномальным

Рост цен на один продукт питания в России назвали аномальным

В 2024 году отпускные цены на красную икру в России выросли более чем на 50 процентов. Об аномальном удорожании этого продукта питания в стране заявил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, его слова приводит ТАСС.

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