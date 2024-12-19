Рост цен на один продукт питания в России назвали аномальным

В 2024 году отпускные цены на красную икру в России выросли более чем на 50 процентов. Об аномальном удорожании этого продукта питания в стране заявил заведующий кафедрой маркетинга РУДН Александр Зобов, его слова приводит ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии