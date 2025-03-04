Названа доля россиян, считающих вложение в недвижимость выгоднее вкладов

60% россиян посчитали вложение в недвижимость выгоднее депозитов Интерес к инвестициям в недвижимость сильно перевешивает интерес к депозитам, даже несмотря на нынешние высокие ставки по вкладам Около 60% жителей страны согласны с утверждением, что вложение в недвижимость выгоднее банковского вклада, несмотря на нынешние высокие проценты по депозитам.