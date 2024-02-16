Экспортный поток челябинской сельхозпродукции на ЮУЖД вырос на треть в 2023 году

Аграрии Челябинской области в 2023 году нарастили объёмы экспорта своей продукции в страны Средней Азии, Турцию, Иран и Китай — связи с этим сильно возрос товаропоток на Южно-Уральской железной дороге (ЮУЖД).
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