Сопротивляться паразитам всегда нужно до последнего

Предложил одному, как бы, очень активному гражданину выступить совместно, а он ответил, что уже писал много заявлений в прокуратуру и в суды, и заявления ему готовили бывшие прокуроры, а всё равно – на все его заявления были получены только отписки.
Предложил одному, как бы, очень активному гражданину выступить совместно, а он ответил, что уже писал много заявлений в прокуратуру и в суды, и заявления ему готовили бывшие прокуроры, а всё равно – на все его заявления были получены только отписки.
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