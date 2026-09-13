Бурунди: Пять конголезских боевиков Вазалендо были убиты в результате столкновений с силами безопасности на рынке Ньямитанга, провинция Бужумбура-Рюраль, в утренние часы 11 сентября.
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