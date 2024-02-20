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Мама пыталась спасти детей от мигрантов. Но её саму потащили в полицию

Мама пыталась спасти детей от мигрантов. Но её саму потащили в полицию

Стоп-мигрант Снова Челябинск. Снова конфликт в школе, снова с детьми мигрантов. И, к сожалению, власти снова считают, что это не мигранты третируют русских детей, а наоборот! Оказывается, это злая русская мама, которая публично рассказала, что дети мигрантов бьют других одноклассников.

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Комментарии
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ВЧ
Владимир Черноморский
Обалдеть, Россия катится в пропасть и чиновники этому способствуют. Напоминает 90 годы, когда в республиках притесняли славян и всё закончилось резней и бесчинствами, и опять уроки не выучены и всё повторяется. Хочется спросить, почему чиновники не несут ни какой ответственности за ввоз мигрантов и прикрываются розжиганием розни со стороны якобы местных, которую устраивают приезжие, что происходит то ?!
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29 мин.
Андрей Тихонов
Гехта выслать в исраиль, пусть похлебает сполна...
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25 мин.
Станислав Березнев
Чтобы эту суку Гехт изнасиловали трудолюбивые джамшуты, а потом выкинули в реку.
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