Мама пыталась спасти детей от мигрантов. Но её саму потащили в полицию

ВЧ

Владимир Черноморский

Обалдеть, Россия катится в пропасть и чиновники этому способствуют. Напоминает 90 годы, когда в республиках притесняли славян и всё закончилось резней и бесчинствами, и опять уроки не выучены и всё повторяется. Хочется спросить, почему чиновники не несут ни какой ответственности за ввоз мигрантов и прикрываются розжиганием розни со стороны якобы местных, которую устраивают приезжие, что происходит то ?!