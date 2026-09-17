Забайкалье полностью запустит отопление до конца недели

До конца текущей недели все муниципалитеты Забайкалья будут обеспечены теплом. Полный запуск отопительного сезона в регионе завершается в ближайшие дни, передаёт корреспондент «МК в Чите».
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