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Царьград

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Забайкалье полностью запустит отопление до конца недели

Забайкалье полностью запустит отопление до конца недели

До конца текущей недели все муниципалитеты Забайкалья будут обеспечены теплом. Полный запуск отопительного сезона в регионе завершается в ближайшие дни, передаёт корреспондент «МК в Чите».

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