Брянский суд смягчил приговор за покушение на сбыт наркотиков

Суд учел явку с повинной и смягчил приговор за покушение на сбыт марихуаны.Брянский областной суд смягчил приговор жителю Дятьковского района, осужденному за покушение на сбыт марихуаны в значительном размере.
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