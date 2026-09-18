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Новости Брянска

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Брянский суд смягчил приговор за покушение на сбыт наркотиков

Брянский суд смягчил приговор за покушение на сбыт наркотиков

Суд учел явку с повинной и смягчил приговор за покушение на сбыт марихуаны.Брянский областной суд смягчил приговор жителю Дятьковского района, осужденному за покушение на сбыт марихуаны в значительном размере.

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