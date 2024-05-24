Илон Маск сообщил, что попытки России заглушить Starlink дорого обходятся SpaceX

Американский бизнесмен и основатель компании SpaceX Илон Маск сообщил, что его организация вынуждена тратить значительные ресурсы для противодействия попыткам России нарушить работу спутниковой связи Starlink в Украине.
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