Двух российских подростков обвинили в заказных поджогах станций мобильных операторов

В Кузбассе перед судом предстанут два подростка за поджог станций операторов В Кемеровской области — Кузбассе перед судом предстанут два 16-летних подростка по делу о поджогах базовых станций мобильных операторов.
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