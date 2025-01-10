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Двух российских подростков обвинили в заказных поджогах станций мобильных операторов

Двух российских подростков обвинили в заказных поджогах станций мобильных операторов

В Кузбассе перед судом предстанут два подростка за поджог станций операторов В Кемеровской области — Кузбассе перед судом предстанут два 16-летних подростка по делу о поджогах базовых станций мобильных операторов.

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