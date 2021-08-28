Закон и Порядок

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Кто гадит: «англичанка» или «украинка»?

Кто гадит: «англичанка» или «украинка»?

Под видом беженцев из Кабула украинские военные вывезут боевиков-исламистов – по заданию британской MI6 Проясняется интрига с украинскими военными, застрявшими в Афганистане и частично эвакуированными российскими военно-транспортными бортами.

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Jrgan Gent
даже в изображении противника надо иметь границы приличия,статья не плохая,но не уровня публичности- ненастолько наши спецслужбы
Jrgan Gent
плохи(дополнение)
Вадим Абдурашитов
Если Россия вывозит хохлов из Кабула, значит она помогает планам мелкобритании, оставляя больше мест в хохлятских самолетах для исламистов!

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