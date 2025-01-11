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Ограничения на полеты: аэропорты Ульяновска и Самары приостановили рейсы

Ограничения на полеты: аэропорты Ульяновска и Самары приостановили рейсы

В аэропортах Ульяновска и Самары введены временные ограничения на рейсы, сообщил Артем Кореняко из Росавиации.

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