США заявили о своих требованиях по миру на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 1 июня, ФедералПресс. США заявили о своих требованиях в урегулировании конфликта на Украине, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле, а у берегов Швеции сел на мель шедший в Россию сухогруз.