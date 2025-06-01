США заявили о своих требованиях по миру на Украине: главное за сутки

МОСКВА, 1 июня, ФедералПресс. США заявили о своих требованиях в урегулировании конфликта на Украине, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал обеспечить встречу представителей Москвы и Киева в Стамбуле, а у берегов Швеции сел на мель шедший в Россию сухогруз.
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