Ерохин о будущем по окончании карьеры: «Обучился на менеджера. Может, обучусь и на тренера»

36-летний хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кем видит себя по окончании игровой карьеры. — Завершивший в мае карьеру игрока Михаил Кержаков уже работает тренером вратарей основной команды «Зенита».
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