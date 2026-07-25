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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ерохин о будущем по окончании карьеры: «Обучился на менеджера. Может, обучусь и на тренера»

36-летний хавбек «Зенита» Александр Ерохин рассказал, кем видит себя по окончании игровой карьеры. — Завершивший в мае карьеру игрока Михаил Кержаков уже работает тренером вратарей основной команды «Зенита».

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